Sarkozy in tribunale, ultimo giorno processo d'appello su fondi libici

Parigi, 27 mag. (askanews) - L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy e il suo ex ministro dell'Interno, Brice Hortefeux, arrivano al Palazzo di Giustizia di Parigi per l'ultima giornata del processo d'appello sul caso libico, dedicata alle arringhe finali degli avvocati dell'ex capo di Stato.

I pubblici ministeri francesi hanno chiesto una pena detentiva di 7 anni per Sarkozy nel processo d'appello, in cui è accusato di aver cercato finanziamenti illegali dalla Libia per la sua campagna elettorale del 2007. Sarkozy, leader della destra francese dal 2007 al 2012, ha sempre negato qualsiasi illecito nel caso, ma lo scorso anno è diventato il primo ex presidente della Francia moderna ad andare in carcere, prima di essere rilasciato dopo 20 giorni in attesa del processo d'appello.