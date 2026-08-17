Sardegna, le immagini del barchino che ha travolto una 17enne a Chia

Roma, 17 ago. (askanews) - Nel tardo pomeriggio di domenica 16 agosto, nelle acque di fronte alla spiaggia di Su Giudeu, a Chia (Cagliari), una ragazza di 17 anni, in vacanza con la famiglia, è stata travolta da un'imbarcazione a motore - sulla quale viaggiavano una quindicina di migranti, secondo quanto riferito dai Carabinieri - a pochi metri dalla battigia.

La giovane - soccorsa dai bagnanti - ha rischiato di annegare ed è stata trasferita d'urgenza in elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari.

Subito dopo l'impatto, l'imbarcazione in vetroresina - spinta da un motore fuoribordo da 85 cavalli - ha ripreso la corsa verso la vicina spiaggia di Tuerredda, dove i migranti sono sbarcati provando a fuggire a piedi nell'entroterra, come si vede in queste immagini.

L'allarme diramato dalla centrale operativa ha fatto scattare l'intervento dei Carabinieri, che hanno rintracciato e fermato il gruppo: 14 uomini adulti, privi di documenti ma che secondo le prime verifiche dei militari, sarebbero di nazionalità algerina. Identificato, inoltre, il presunto scafista: un 28enne - arrestato con le accuse di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e lesioni personali gravissime - portato nel carcere di Uta.