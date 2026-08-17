ULTIME NOTIZIE 17 AGOSTO 2026

Sardegna, le immagini del barchino che ha travolto una 17enne a Chia

Roma, 17 ago. (askanews) - Nel tardo pomeriggio di domenica 16 agosto, nelle acque di fronte alla spiaggia di Su Giudeu, a Chia (Cagliari), una ragazza di 17 anni, in vacanza con la famiglia, è stata travolta da un'imbarcazione a motore - sulla quale viaggiavano una quindicina di migranti, secondo quanto riferito dai Carabinieri - a pochi metri dalla battigia.

La giovane - soccorsa dai bagnanti - ha rischiato di annegare ed è stata trasferita d'urgenza in elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari.

Subito dopo l'impatto, l'imbarcazione in vetroresina - spinta da un motore fuoribordo da 85 cavalli - ha ripreso la corsa verso la vicina spiaggia di Tuerredda, dove i migranti sono sbarcati provando a fuggire a piedi nell'entroterra, come si vede in queste immagini.

L'allarme diramato dalla centrale operativa ha fatto scattare l'intervento dei Carabinieri, che hanno rintracciato e fermato il gruppo: 14 uomini adulti, privi di documenti ma che secondo le prime verifiche dei militari, sarebbero di nazionalità algerina. Identificato, inoltre, il presunto scafista: un 28enne - arrestato con le accuse di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e lesioni personali gravissime - portato nel carcere di Uta.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi