Sardegna, la prima edizione del premio Ichnos di giornalismo

Cagliari, 15 set. (askanews) - Un premio giornalistico che parte dalla Sardegna per guardare al mondo, ispirandosi all'esperienza del Premio Ischia. Saranno consegnati in una due giorni ospitata dal Forte Village di Santa Margherita di Pula, i riconoscimenti della prima edizione dell'Ichnos International Sardegna Awards, scelti dalla giuria presieduta dal direttore de La Nuova Sardegna, Luciano Tancredi. "Ci interessava portare qui giornalisti italiani - ha detto Tancredi ad askanews - ma soprattutto internazionali. Infatti in questa edizione uno dei premi è stato dato all'intero direttivo dell'associazione Stampa estera in Italia. Ci interessava portare un un premio giornalistico importante in questa regione appunto sfruttando il know-how del premio Ischia".

Il legame con il territorio è un elemento importante del premio, ma le scelte dei vincitori sono state fatte con un'ottica di ampio respiro. "Il premio internazionale - ha aggiunto il presidente della giuria - è andato a Nello Scavo, inviato dell'Avenire sempre in zona di guerra, passa da dall'Ucraina a Grazia in un baleno, una delle firme più importanti del nostro panorama giornalistico in questo momento come inviato di guerra. Per il giornalismo culturale invece Giorgio Zanchini, di Radio Rai. Poi per il fotogiornalismo premiata Stefania Prandi, una fotografa molto brava, una freelance, che fatto anche diversi libri di fotografia. Poi per il giornalismo di inchiesta Angela Caponnetto, della Rai, conoscete i suoi bellissimi reportage, soprattutto sui migranti".

Il 26 e 27 settembre al Forte Village si terranno due giorni di incontri, confronti e dibattiti sull'attualità, che poi culmineranno nella consegna dei premi Ichnos.