Sarah Toscano esce con Met Gala: Me ne frego del giudizio degli altri

Milano, 6 ott. (askanews) - Da Amici a Sanremo, Sarah Toscano, stella nascente del panorama pop italiano, esce con il suo primo album Met Gala, un lavoro autobiografico, personale e ricco di colori.

"Mi piace pensare che sia un album molto vario, che racconta a me in tante salse diverse, è un album vario sia dal punto di vista musicale, quindi delle produzioni, base, sia dal punto di vista del testo e del significato. Racconta appunto tanti aspetti di me. È un album molto autobiografico, quindi c'è tanto di mio, c'è tanto delle mie esperienze vissute. Sono contenta che i ragazzi possano immedesimarsi nelle mie canzoni, spero che le persone si possono immedesimare in quello che ho scritto. Ci sono tanti colori diversi in questo album perché ho raccontato tanti aspetti diversi di me e mi piace che il testo e la melodia

siano collegati in qualche modo. Quindi se racconto qualcosa di più nostalgico vorrei che anche la base e la produzione fossero più nostalgiche. Invece se racconto qualcosa in modo più arrogante, anche la produzione per me deve essere più arrogante".

Quest'estate la giovane cantante è stata attaccata sui social da alcuni haters per il suo fisico, ma è stata capace di andare oltre protetta dalla famiglia e dai fan, ma soprattutto grazie alla musica.

"Diciamo che ognuno di noi ha delle debolezze, delle fragilità che non tutti vedono, ma quello che pensa, quello che prova a fare ogni giorno è fregarmene del giudizio degli altri, perché alla fine sono io l'unica che può giudicare me stessa".

Sarah ha un passato da tennista e questo sport le è rimasto nel cuore tanto da dedicargli il brano Match Point. Sogna un doppio con Jasmine Paolini, ma soprattutto ha fatto tesoro degli insegnamenti di vita che il tennis le ha dato.

"Il tennis è uno sport che ti segna tantissimo perché è uno sport individuale dove sul campo sei tu, non hai aiuti, in quel momento sei tu da sola ad affrontare la situazione e questa cosa te la porti anche nella vita di tutti i giorni. Ma allo stesso tempo hai anche un team che ti prepara prima della partita e questa cosa per esempio la trovo nella musica. Sul palco sono da sola ma prima di salire sul parco ci sono tantissime persone attorno a me. Un'altra cosa importante del tennis è la determinazione che mi porto dietro, perché prima di imparare a fare qualcosa davvero, ce ne vuole di tempo. E questo è così po' in tutto alla fine".

Con tanto lavoro Sarah Toscano è pronta a incontrare i fan negli in store e nelle due date dal vivo a ottobre nei club di Milano e Roma già sold out.