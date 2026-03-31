Sarah Toscano debutta come attrice in "Non abbiam bisogno di parole"

Milano, 31 mar. (askanews) - C'e sempre la musica nella vita di Sarah Toscano che debutta come attrice in "Non abbiam bisogno di parole", il film diretto da Luca Ribuoli, con la partecipazione di Serena Rossi, che sarà disponibile da venerdì 3 aprile solo su Netflix.

Il film è tratto da "La famille Bélier", dove la giovane Eletta a differenza dei genitori sordi è una persona udente, e scopre di avere una voce straordinaria.

"E' stato un mondo totalmente nuovo, è tanto, tanto diverso dal mondo della musica alla fine. Quindi è stato tutto nuovo, un'esperienza completamente nuova. Mi sono preparata prima delle riprese per circa tre mesi andavo ogni giorno a lezione con gli insegnanti di lis con l'acting coach dove imparavo questi due mondi nuovi quindi è stato impegnativo ma molto soddisfacente".

Quando la sua maestra di canto (Serena Rossi) la spinge a partecipare a un'audizione per una prestigiosa scuola di musica, il sogno si fa realtà, ma a un prezzo: lasciare indietro la sua famiglia.

"Perché sono quelle persone che ti aprono gli occhi e ti cambiano la vita e nel caso di Eletta, la professoressa Giuliana è proprio quello anche con dei metodi abbastanza forti perché comunque è una professoressa anche molto empatica, molto appassionata, si agita tantissimo, si arrabbia tantissimo una volta arriva tardi a lezione non la fa neanche entrare, lascia sotto il diluvio, sotto la pioggia, mette a dura prova, secondo me anche per spronarle per capire se davvero è quello che le piace e non si arrende davanti alle sue esistenze perché lei vede oltre".

E' la prima volta che viene raccontato in Italia con un film il mondo delle persone sorde e interpretato da attori sordi.

"La sfida è quello di fare unire le due culture, quella udente e quella sorda nel film. Ringrazio tutta la squadra per averla ascoltato con gli occhi e per averla ascoltato anche con le orecchie".