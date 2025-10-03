ULTIME NOTIZIE 03 OTTOBRE 2025

Sarah Mullally nominata prima donna arcivescova di Canterbury

Canterbury (Inghilterra), 3 ott. (askanews) - Sarah Mullally è la nuova arcivescova di Canterbury, la prima donna a ricoprire questo ruolo. Re Carlo III ha approvato la sua nomina, assumerà ufficialmente l'incarico a gennaio prossimo.

Mullally ha tenuto un discorso alla cattedrale di Canterbury in cui ha riflettuto sul fatto di essere la prima a ricoprire questa carica e ha dichiarato che non si può permettere che il razzismo e l'odio "ci facciano a pezzi", riferendosi all'attacco a una sinagoga a Manchester. Parlando inoltre degli scandali di abusi nella Chiesa, ha detto: "Dobbiamo essere tutti disposti a far luce sulle nostre azioni, indipendentemente dal nostro ruolo nella Chiesa".

