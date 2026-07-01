Santarcangelo Festival 2026, un programma tra corpi e mondo

Santarcangelo di Romagna, 1 lug. (askanews) - Santarcangelo Festival è uno dei più importanti festival italiani dedicati al teatro contemporaneo, alla danza e alle arti performative. Fondato nel 1971, torna nella cittadina romagnola anche per questo 2026. Uno spazio di cultura e confronto, un luogo di accoglienza e ragionamento politico sulla società che vede, in questa edizione, l'ultimo anno da direttore artistico di Tomasz Kirenczuk, che ha presentato ad askanews il programma che andrà in scena dal 3 al 12 luglio.

Per il triennio 2027-2029 la direzione artistica di Santarcangelo Festival passa a Luigi Noah De Angelis.