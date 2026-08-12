ULTIME NOTIZIE 12 AGOSTO 2026

Sant'Anna Stazzema, Conte visita il borgo della strage nazifascista

Stazzema (Lucca), 12 ago. (askanews) - Il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte ha partecipato, con un'orazione, alle commemorazioni della strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema, in provincia di Lucca, dove, il 12 agosto 1944, furono trucidate 560 persone, in gran parte donne, anziani e bambini.

Conte, al suo arrivo, è stato accolto con entusiasmo - tanto che una signora ha ironizzato 'per noi è come se lei fosse ancora premier', e un'altra ha aggiunto 'magari' - e si è fermato a lungo con i familiari delle vittime e le tante persone che, come ogni anno, assistono alla cerimonia. L'ex premier ha camminato per le strade del paesino, con vari scambi di battute, in cui ha toccato anche il tema della proposta di legge, partita proprio da Stazzema, contro la propaganda neofascista e nazista.

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