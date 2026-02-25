Sanremo, Tommaso Paradiso: la prima volta. Sono molto emozionato

Sanremo, 25 feb. (askanews) - Tommaso Paradiso debutta all'Ariston in gara al 76° Festival di Sanremo con il brano "I romantici", Il primo. Questo è il primo Sanremo. Per me Sanremo rappresenta la storia in qualche modo non solo della musica italiana ma proprio del paese, Sono molto emozionato. Sì. Devo dire di sì.

La sua canzone è un abbraccio, scritta pensando a tutte le persone a cui vuole bene e dedicata a chi ama. Il brano, scritto da Tommaso Paradiso e Davide Petrella e prodotto da Simonetta,

"I Romantici è una canzone che una dedica d'amore, l'ho scritta appunto come se fosse una lettera e poi ci ho messo la musica".

Per il cantautore romano è un momento di grandi novità: a fine 2025 ha pubblicato il nuovo album "Casa Paradiso", uscito per Columbia Records/Sony Music Italy. Il disco è stato anticipato dai singoli "Lasciamene un po'" e "Forse" che ha conquistato il primo posto della classifica Earone, brano più ascoltato in radio e tv. Parallelamente, Paradiso ha annunciato il tour "Tommaso Paradiso Palasport 2026", prodotto da Live Nation, che ad aprile di quest'anno lo porterà nei palazzetti di tutta Italia.