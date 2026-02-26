Sanremo, tante star e divertimento al Rolling Stone Party

Sanremo, 26 feb. (askanews) - E' uno degli appuntamenti più attesi ed esclusivi del calendario degli eventi sanremesi: il Rolling Stone Party, ideato e organizzato da Urban Vision Entertainment, è andato in scena ieri notte al Teatro Centrale, tra VIP, celebrities e gli stessi artisti in gara al Festival di Sanremo. Tanti i nomi che hanno preso parte all'evento tra cui Belen, Caterina Balivo, Tommaso Zorzi, Giuseppe Giofrè, Bambole di Pezza, Daniele Adani, Nicola Ventola, Nunzia De Girolamo, Francesco Renga, Aka 7even, Cristiano Caccamo, Megan Ria fino ad alcuni dei volti più noti dei social come Alessia Lanza, Corinne Pino e Andrea Zelletta.

Un risultato, quello del Rolling Stone Party, che segue la visione trasversale di Gianluca De Marchi, amministratore delegato di Urban Vision che edita il magazine: "Siamo presenti in modo così importante a Sanremo perché il Festival è musica e Rolling Stone è un magazine che, parlando di musica, racconta la società contemporanea. Abbiamo intrapreso un percorso per diventare un gruppo editoriale: abbiamo iniziato con Rolling Stone, abbiamo fatto uscire da poco ARTnews, ci sarà una terza sorpresa che parlerà di cinema. Il progetto è far uscire questi magazine su tutti gli spazi di Urban Vision comunicando con un linguaggio diverso, quindi non solo stampa, non solo web, non solo social. Urban Vision - ricorda De Marchi- nasce come una società di outdoor concessionaria di spazi e l'unione con magazine così importanti, con una storia così autorevole, per noi è gratificante ed è un percorso necessario per il secondo step. Tutte le informazioni e l'attualità, perché arriveremo anche a quello, saranno ribaltate utilizzando i canali outdoor che Urban Vision ha in tutto il paese".

La serata è stata animata dal DJ set Rolling Stone a cura dell'artista okgiorgio, tra le figure più influenti della scena elettronica italiana e protagonista di un set pensato per raccontare l'energia contemporanea che attraversa la settimana del Festival.

Il Party Rolling Stone è stato realizzato con Yves Saint Laurent Beauty, che ha aperto la serata con un DJ set firmato dalle music artists Catherine Poulain e NAVA. All'interno della venue, YSL Beauty ha accolto gli ospiti in spazi dedicati, progettati per offrire esperienze immersive e attività coinvolgenti: un photobooth dedicato, un candy bar dedicato alla linea Loveshine e altri momenti di interazione pensati per valorizzare la presenza del marchio.