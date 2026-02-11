Sanremo, Serena Brancale: "Qui con me" è una lettera d'amore mia madre

Milano, 11 feb. (askanews) - "Nessuna maschera, nessun gioco, solo la verità". Serena Brancale mostra un'altra sé, e porterà sul palco della 76 edizione del Festival di Sanremo il brano dal titolo "Qui con me" (Isola degli Artisti / Atlantic Records Italy / Warner Music Italy).

"Il brano "Qui con me" nasce dall'esigenza di voler raccontare una cosa che ho tenuto per me per tanto tempo ed è una lettera d'amore a mia madre. La cosa purtroppo che ci dimentichiamo è di ricordarci che è giusto parlare ai nostri genitori e celebrare l'amore ogni giorno e quindi approfitto di questo Sanremo per descriverla e celebrarla. Porto la verità sul palco perché è un'esigenza, la porto in maniera semplice, senza che niente distolga l'attenzione dalla canzone ma è la voce più importante di tutto".

Un ritorno all'Ariston che arriva dopo la sua partecipazione nella scorsa edizione con "Anema e Core", certificata platino, che ha conquistato pubblico e critica; per la sua terza volta al Festival sceglie una veste molto molto diversa. "Sanremo è tante cose perché è stato un Sanremo 2015 di jazz di Serena a 25 anni con tante paure però è stato proprio l'inizio di tutto e poi c'è stato il Sanremo della festa perché l'anno scorso ho portato "Anema e Core", un ritorno felice per festeggiare su quel palco. Quest'anno invece Sanremo è l'anno della consapevolezza. Io mi auguro che tante persone si possano rivedere in questo sentimento, in questa lettera e immagino pure che qualcuno non possa essere felice di questo cambiamento. Magari si aspetta un "Anema e Core", ma è giusto che sia così, non fa nulla".