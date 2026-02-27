Sanremo, serata duetti: le preferenze del pubblico fuori dall'Ariston

Sanremo, 27 feb. (askanews) - Serata di duetti a Sanremo, una delle più attese, anche in questa 76esima edizione del Festival.

E fuori dall'Ariston, nei dintorni del blu carpet e di piazza Colombo, cresce l'attesa, si spera di incontrare qualche artista intento in queste ore nelle prove generali e si esprimono preferenze.

"Ermal Meta" afferma una donna. "Io Marco Masini e Fedez, voglio vedere cosa fanno", dice un'altra.

"Fedez e Masini", anche per un ragazzo. "Sal Da Vinci, Arisa, Serena Brancale, questo sarà il podio", dice una ragazza. Fedez-Masini? No....quelli no". "Io tifo LDA" dice un'altra.

"Non vedo l'ora di vedere Sayf, secondo me farà un bellissimo spettacolo", dichiara un'altra.