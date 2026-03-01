Sanremo, Sayf: "Prendiamo quello che ci regala il destino"

Sanremo, 1 mar. (askanews) - A poche ore dal suo incredibile exploit al Festival di Sanremo, dove ha conquistato il secondo posto ma soprattutto è stato il più votato al televoto, Sayf con il brano "Tu mi piaci tanto", ad askanews, ha racccontato le sensazioni che sta vivendo"Incredulità che rimane ancora adesso, quindi vediamo".

Sulla partecipazione a Eurovision ha detto: "Non ci tenevo particolarmente ma ci sarei andato per mandare poi un messaggio quello di unione, di fratellanza, ma veramente sentito. Dobbiamo ricordarci che siamo persone, siamo uguali, non siamo gli ordini, non siamo le guerre che ci vengono imposte"

Sul palco ha voluto la mamma: "Perché le voglio bene, perché la mamma la ama come sempre. Mi ha regalato un ricordo che porterò per sempre".

Nel tuo futuro prossimo cosa c'è: "Ora vabbè, intanto due giorni un po' di nanna. Poi vediamo, ci avremo da fare uscire il disco che è quasi pronto, ci avremo a deve date, quello che ci regala il destino lo prendiamo".

Proprio ieri, Sayf ha annunciato anche il suo "Santissimo Tour", con due appuntamenti live previsti per il 21 ottobre all'Alcatraz di Milano e per il 27 ottobre all'Atlantico di Roma. Inoltre, dopo il successo delle tre date sold out del 2025, Sayf ritorna a Genova con uno speciale evento estivo: La Santissima Fest 2026, che il 18 luglio lo porterà per la prima volta sul palco dell'Arena del Mare.

Sayf ha un talento cristallino e mixa sapientemente rap e melodie, strofe serrate e ritornelli apertissimi, momenti d'amore, situazioni leggere e racconti introspettivi e impegnati, caratterizzati da una profondità fuori dal comune che ha conquistato con la sua freschezza e la sua autenticità.