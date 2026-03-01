Sanremo, Sayf: è come perdere ai rigori, ma forse me la sono tirata...

Sanremo, 1 mar. (askanews) - "Uno parte senza sperare niente, quindi, sono molto contento sono partito senza sperare niente. Poi arrivi lì... ed è come perdere ai rigori... Ma sono contento, la canzone di Sal mi piace tanto". Lo ha detto Sayf, arrivato secondo al Festival di Sanremo, in conferenza stampa.

"Sono sicuramente contento - ha aggiunto - mi fa piacere di aver avuto del riscontro. E' giusto così, sono contento così non cerco un appiglio morale. Sono veramente contento. Forse me la sono un po tirata, perché in foto faccio sempre così (indica il segno della vittoria con due dita, ndr)".