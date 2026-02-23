Sanremo, Samurai Jay: roller coaster di emozioni per chi viene da periferia

Milano, 23 feb. (askanews) - Samurai Jay sarà in gara per la prima volta alla 76 edizione del Festival di Sanremo 2026 con il brano Ossessione. Cantautore e musicista si distingue per il suo sound sperimentale e ricco di contaminazioni, porta per il suo debutto all'Ariston una musica che fonde rap e sonorità elettroniche e urban, arricchite da influenze latine.

"E' un grandissimo roller coaster di emozioni, ovviamente segna un po' un nuovo inizio, perché il Festival della Canzone Italiana è un momento altissimo per qualsiasi artista italiano, poi soprattutto per chi viene dalla periferia come me. Era un sogno lontano, quindi esserci arrivato è già una vittoria, a prescindere. Avere reso la mia famiglia felice per questa cosa, perché alla fine per i genitori, gli zii, per i nonni, purtroppo adesso i miei non ci sono più però so che guardano da so, quando vai Sanremo è un po' dire ce l'hai fatta veramente. Quindi sicuramente sono tante bellissime emozioni, c'è un po' di.. non la chiamerei ansia ma adrenalina che mi tiene in piedi nonostante i 200 mila impegni ce la viviamo al massimo ogni respiro andiamo, corriamo".

Il brano è scritto e composto da Samurai Jay, Luca Stocco e Vittorio Coppola, co-scritto da Salvatore Sellitti e prodotto da Vito Salamanca e Katoo. Ossessione esaspera il concetto di motivazione con cui portiamo avanti le passioni che abbiamo. Il tema centrale del brano è il rapporto con la musica, vissuta da Samurai Jay come un'ossessione positiva che è al centro della sua vita come cantautore e musicista.

"Il mio brano si intitola Ossessione e parla per l'appunto della sana ossessione verso il progresso, verso il correre, verso il darsi da fare. E' un brano molto movimentato, molto passionale, un brano di fuoco. E' nata veramente nel pieno della spontaneità, le vibrazioni di quel brano sono super spontanee. E' nato tra amici, con i miei collaboratori in cameretta, come tutti altri brani del disco a cui stiamo lavorando, insomma nella piena serenità. Cioè veramente è un brano che trasmette felicità e spontaneità".

Samurai Jay, cantautore e musicista, che si esibirà per la prima volta sul palco del Teatro Ariston a febbraio, si distingue per il suo sound sperimentale e ricco di contaminazioni, che fonde rap e sonorità elettroniche e urban, arricchite da influenze latine.

Venerdì 27 febbraio, durante la serata dedicata alle cover, Samurai Jay si esibirà sul palco del Teatro Ariston con il brano Baila morena del cantautore Zucchero e sarà accompagnato dalla conduttrice televisiva, showgirl, attrice e cantante Belén Rodrìguez e dal compositore, trombettista, cantante e produttore discografico Roy Paci.