Sanremo, Sal Da Vinci: E' la vittoria di chi come me persevera nei sogni

Sanremo, 1 mar. (askanews) - Sal Da Vinci è il trionfatore della 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 con il brano Per Sempre Sì. Con oltre 450 milioni di streaming per Rossetto e Caffè, si è imposto come uno dei fenomeni musicali più rilevanti del panorama italiano recente, confermando la sua trasversalità tra generazioni e tradizioni culturali. La sua voce, la sua presenza scenica e il suo stile narrativo appartengono a una categoria ristretta: quella degli interpreti capaci di reinventarsi continuamente, rimanendo fedeli al cuore della propria arte. Sal racconta ad askanews come non si aspettasse questa vittoria: "No, perché io non mi aspettavo assolutamente da vittoria, questo no. Mi aspettavo, o meglio non mi aspettavo, proprio perché io non sono abituato, non sono stato educato a non aspettarmi niente. Ma naturalmente questa credo che sia la vittoria di tutte quelle persone come me che hanno perseverato i sogni alcuni realizzati, alcuni meno ma comunque sempre i sogni sono stati. Questa è la vittoria della gente, di tutti quelli che nella vita nonostante le avversità non mollano mai i propri sogni, nonostante le salite ripide, nonostante le avversità, i fallimenti, le delusioni". Nei giorni del festival si sono moltiplicati i meme sul suo essere un "cantante da matrimoni", Sal Da Vinci sorride e risponde: Non mi offendo assolutamente, perché se questa cosa è giocosa va bene se invece è una cosa per ghettizzare allora magari mi faccio una risata. Non mi faccio toccare assolutamente da questo punto di vista. Non posso piacere a tutti, poi dietro si nasconde un mondo infinito di persone che purtroppo hanno dei buchi dentro che scrivono per prendersela proprio con gli altri, che secondo me amano la partita dell'offesa. Io vado avanti per la mia strada. Non mi sento toccato affatto, per cui scrivete qualsiasi cosa, nel bene e nel male. Sinceramente, va bene così".

Sal Da Vinci ha annunciato due speciali date evento in occasione del 50° anniversario dal suo storico debutto sul palco. Gli appuntamenti, prodotti da Vivo Concerti, sono previsti venerdì 25 settembre 2026 e sabato 26 settembre 2026 all'Arena Flegrea di Napoli.

I biglietti sono già disponibili online su www.vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati da martedì 3 marzo 2026 alle ore 11:00.

Le due date evento anticipano la tournée già annunciata Sal Da Vinci - Live Teatri 2026, che partirà mercoledì 7 ottobre 2026 a San Marino (Teatro Nuova Dogana, Data zero), venerdì 9 ottobre 2026 a Roma (Auditorium Conciliazione), lunedì 12 ottobre 2026 a Brescia (Teatro Clerici), mercoledì 14 ottobre 2026 a Torino (Teatro Colosseo), venerdì 16 ottobre 2026 a Padova (Gran Teatro Geox), domenica 18 ottobre 2026 a Bologna (Europauditorium), per poi proseguire martedì 20 ottobre 2026 a Milano (Teatro Arcimboldi), venerdì 23 ottobre 2026 a Bitritto (BA) (Palatour), martedì 3 novembre 2026 a Firenze (Teatro Verdi), giovedì 5 novembre 2026 a Catania (Teatro Metropolitan), per concludersi sabato 7 novembre 2026 ad Avellino (Teatro Carlo Gesualdo).