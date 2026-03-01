ULTIME NOTIZIE 01 MARZO 2026

Sanremo, Sal Da Vinci: condivido la vittoria con Geolier

Sanremo, 1 mar. (askanews) - "Vorrei condividere con Geolier questo premio che qualche anno fa si era visto la sua opera incompiuta". Lo ha detto Sal Da Vinci, ricordando il cantante napoletano che due anni fa arrivò secondo, dietro ad Angelina Mango. "Napoli ha sempre cantato, forse meno a Sanremo, la sua musica è riconosciuta in tutto il mondo, ci sono state delle difficoltà, ci abbiamo provato tanto, abbiamo fatto 13 tentativi e poi è andata bene nel 2009 e poi sono passati altri 17 anni ci è andata bene. La realizzazione di quelli come me che hanno sempre perseverato".

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi