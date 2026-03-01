Sanremo, Sal Da Vinci: condivido la vittoria con Geolier

Sanremo, 1 mar. (askanews) - "Vorrei condividere con Geolier questo premio che qualche anno fa si era visto la sua opera incompiuta". Lo ha detto Sal Da Vinci, ricordando il cantante napoletano che due anni fa arrivò secondo, dietro ad Angelina Mango. "Napoli ha sempre cantato, forse meno a Sanremo, la sua musica è riconosciuta in tutto il mondo, ci sono state delle difficoltà, ci abbiamo provato tanto, abbiamo fatto 13 tentativi e poi è andata bene nel 2009 e poi sono passati altri 17 anni ci è andata bene. La realizzazione di quelli come me che hanno sempre perseverato".