Sanremo, Russell Crowe: ricordo il primo Sanremo, ero un po' fuori

Sanremo, 8 feb. (askanews) -Il super ospite della terza serata del Festival di Sanremo 2024 è Russell Crowe. L'attore premio Oscar sarà l'ospite internazionale e salirà sul palco con la sua band per una performance musicale. "Il mio primo disco è uscito nel 1982, prima che io iniziassi a fare film. Sono cresciuto in una famiglia in cui la musica era estremamente importante, alla scuola superiore il mio obiettivo era fare musica e ho continuato a farlo, vivevo con le mie band. Il mio primo disco è uscito quando avevo 17 anni e quando mi chiedevano che lavoro facessi dicevo il musicista, prima che il cinema desse una svolta alla mia vita. Adoro fare l'attore, sono 35 anni che faccio cinema, ma sono 42 che faccio musica.

Cosa mi ricordo della mia prima volta Sanremo: la follia di questo posto, all'epoca anche io ero un po' fuori, giravo e sperimentavo. Sono arrivato qui perchè giravo una cosa per Armani, e sono venuto qui ero molto stanco, mi hanno dato degli occhiali arancioni e li ho portati per tutto il giorno".

Russell Crowe, che ha vinto circa 40 premi internazionali, tra cui BAFTA, SAG, Academy Award, Golden Globes, ha annunciato oggi, durante una conferenza stampa all'Ariston, le date italiane del suo tour che lo sta portando in giro per il mondo insieme alla sua band.

Artist First, agenzia che ha nel suo roster artisti com Alfa, Francesco Gabbani, Mace, Zero Assoluto, produrrà tre delle date di "Russell Crowe & The Gentlemen Barbers"che saranno: l' 11 luglio ad Ascoli Piceno (Piazza del popolo), il 13 luglio a Piacenza (Palazzo Farnese) e il 14 luglio a Varese (Giardini Estensi) .