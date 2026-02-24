Sanremo, Rossi (Rai): ingerenze politiche? Non ce ne sono

Sanremo, 24 feb. (askanews) - Ci sono state ingerenze politiche sul caso Pucci a Sanremo? "No, non ci sono": così l'amministratore delegato della Rai, Gianpaolo Rossi, risponde alle domande dei giornalisti, nella giornata in cui anche Carlo Conti e il presidente del Senato, Ignazio La Russa hanno chiuso il caso.

"Sanremo - ha sottolineato - è un racconto del nostro paese, è uno specchio, è un'immagine viva di tutti gli aspetti, sociali, culturali ed economici dell'Italia. È del tutto normale che nel dibattito mediatico il mondo della politica e della cultura - ha ribadito - si intersechino con Sanremo e con il Festival. È uno dei momenti di aggregazione per l'Italia, non c'è né da scandalizzarsi né da polemizzare. Fa parte del dibattito molto spesso ingigantito dai media ma rientra nel valore del valore che il Festival di Sanremo ha".