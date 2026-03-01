ULTIME NOTIZIE 01 MARZO 2026

Sanremo, Rossi (Rai): con Stefano De Martino investiamo sul futuro

Sanremo, 1 mar. (askanews) - "Innanzittutto c'è un atto di generosità straordinaria di Carlo, è la prima volta nella storia della Rai e di Sanremo che avviene un passaggio di testimone così in diretta, con Stefano De Martino che si commuove, resterà credo negli annali, era importante per far vedere la capacità di programmazione dell'azienda". Lo ha detto Giampaolo Rossi, amministratore

delegato della Rai, parlando della prossima edizione del Festival di Sanremo all'indomani della notizia del nuovo direttore artistico fatta in diretta da Carlo Conti.

La scelta di Stefano De Martino, come conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo, "non è una scelta estemporanea" e "nasce proprio da un ragionamento molto serio di un investimento anche sul futuro. Stefano Di Martino è stato un investimento per la Rai qualche anno fa e continua ad esserlo oggi. È l'idea di incarnare un modello di intrattenimento che potrà essere costruito nei prossimi mesi" ha aggiunto.

