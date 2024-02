Sanremo, Roberto Bolle: porto la danza su palcoscenico importante

Sanremo, 10 feb. (askanews) - "E' una grandissima emozione tornare qui al Festival, sono già stato due volte, ma quando Ama mi ha chiamato per partecipare a questa edizione sono stato superfelice, ho detto subito di sì. C'era solo un piccolo problema, che ieri sera ho ballato a uno spettacolo forse tra i più importanti della mia stagione. Ieri sera ero a Londra a ballare alla Royal Opera": lo ha detto Roberto Bolle, in conferenza stampa all'Ariston, che questa sera sarà superospite nella finalissima del Festival di Sanremo.

"Ieri a Londra è stato un momento bellissimo - ha aggiunto Bolle - sono stato premiato per i miei 25 anni di presenza al Covent Garden. Questo di Sanremo è un palcoscenico straordinario per me che ho sempre creduto di portare la danza in luoghi speciali e impopolari - ha aggiunto Bolle - era un'edizione per me da non mancare".

"Sono felice perché la danza diventa protagonista di uno dell'evento musicale più importante d'Italia e anche nel mondo. E' un posto di prestigio e di onore".