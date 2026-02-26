Sanremo, Raf: il brano più autobiografico che abbia mai scritto

Sanremo, 26 feb. (askanews) - "Ora e per sempre" è il brano di Raf, scritto a quattro mani con il figlio Samuele Riefoli e in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Una ballad romantica e introspettiva, autobiografica, che si presenta come una confessione sincera trasformata in musica: racconta la storia d'amore di due persone che si sono conosciute verso la fine degli anni '80 e che continuano a vivere insieme, confrontandosi con un mondo che è completamente cambiato e che loro non avrebbero mai potuto immaginare così.

"Questo è il brano più autobiografico che io ho mai scritto. Parla di una mia storia importante, che va avanti da tanti anni. Parla all'inizio di questo ragazzo che si sente un alieno che sono io; perché in quegli anni avevo avuto un successo così improvviso un successo importante al quale non ero preparato è una cosa di cui ho parlato delle volte nelle interviste ma non l'ho mai scritto in una canzone.

Poi ho conosciuto quella che ancora oggi è mia moglie dopo tanti anni che mi ha fatto vedere una via d'uscita è cambiata completamente la mia vita. E la canzone va avanti parlando di come oggi queste due persone vivono in un mondo completamente diverso, loro non sono cambiati ma il mondo è cambiato intorno a loro ed è un mondo strano, un mondo che non avrebbero mai previsto diventasse in questo modo. Sembra quasi di vivere in un film distopico, un mondo, dice la canzone, che urla, che stride, è privo di empatia, è un mondo nel quale è difficile capire dov'è la verità, è pieno di notizie false, l'avvento dell'intelligenza artificiale che rende ancora tutto più complicato. C'è un lieto fine però come in tutte le canzoni pop, c'è un lieto fine, dice: quando il sole sorgerà quindi alla fine di questo periodo buio ci troverà sempre insieme a dimostrazione del fatto che l'amore vince sempre su tutto".

Dopo l'esperienza sanremese, Raf si dedicherà all'attività in studio per registrare il suo nuovo album e si appresterà a vivere una calda estate di live in tutta Italia del tour "Infinito - Estate 2026", organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Girotondo srl e MOMY RECORDS.