ULTIME NOTIZIE 26 FEBBRAIO 2026

Sanremo, premi Mia Martini e Lucio Dalla ad Angelica Bove: Volevo parlare di me

Sanremo, 26 feb. (askanews) - Angelica Bove mette d'accordo la critica, la cantautrice in gara al Festival di Sanremo 2026 tra le Nuove Proposte con "Mattone" è arrivata in finalissima battuta da Nicolò Filippucci. Con il suo brano ha però conquistato il premio Mia Martini e il premio Lucio Dalla assegnati dalle due sale stampa del Festival di Sanremo, emozionando giornalisti e pubblico.

Ai microfoni di askanews ospite del Villaggio del Festival a Villa Ormond alla vigilia della finale, Angelica si è raccontata così: "Volevo parlare di me e della mia storia, ma sono autodidatta e sono l'opposto dell'immagine intellettuale che porto con "Mattone".

