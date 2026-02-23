ULTIME NOTIZIE 23 FEBBRAIO 2026

Sanremo, Pausini: spero di essere all'altezza, ma ho pronto il Lexotan

Sanremo, 23 feb. (askanews) - Laura Pausini, chiamata a co-condurre ogni sera insieme a Carlo Conti, il Festival di Sanremo, in conferenza stampa ha raccontato: "La prima volta che sono venuta qui avevo 18 anni, nel 1993, ero più ingenua e innocente, e avevo un po' paura e negli anni a seguire (nel 1994), l'ultima volta che mi sono seduta qui - ha detto - poi sono venuta come ospite tante volte e ora mi sento più serena, più tranquilla, ma quando vedo il cartello grande con scritto Sanremo ho pronto il Lexotan...", ha scherzato Pausini.

