Sanremo, oggetti dei cantanti all'asta per aiutare le donne in Uganda

Roma, 19 feb. (askanews) - Dal cappello a tesa larga di J-Ax, agli occhiali di Dargen D'Amico; dalla t-shirt autografata da Tommaso Paradiso all'edizione limitata delle zeppe indossate da Malika Ayane. È online su CharityStars l'asta benefica con gli oggetti personali donati dagli artisti in gara a Sanremo: il ricavato della vendita contribuirà all'ampliamento di un centro antiviolenza a Kapchorwa, nel Nord-Est dell'Uganda.

Un'iniziativa a sostegno dei diritti delle bambine e delle ragazze, contro la violenza di genere e i matrimoni precoci, lanciata da ActionAid, al Festival di Sanremo charity partner ufficiale di Tv Sorrisi e Canzoni.

Secondo i dati diffusi da ActionAid, in Uganda il 44 per cento delle donne ha subito violenza fisica e il 17 per cento violenza sessuale nel corso della propria vita. In un paese di oltre 45 milioni di abitanti operano solo 18 centri antiviolenza, 11 dei quali sostenuti da ActionAid. Tuttavia, a causa della carenza di risorse, i servizi si stanno riducendo e il numero delle donne supportate è diminuito di quasi la metà.

Durante la kermesse canora, i cimeli saranno esposti al Sorrisi The Beach Club per il pubblico, accanto alla mostra dedicata alle copertine storiche della rivista.