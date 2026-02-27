Sanremo, Mecna: è stato facile dire sì al duetto con Mara Sattei

Sanremo, 27 feb. (askanews) - Mecna rapper, compositore, produttore sale per la prima volta sul palco dell'Ariston nella serata delle Cover per accompagnare Mara Sattei nel brano "L'ultimo bacio" di Carmen Consoli.

"Faremo L'ultimo bacio di Carmen Consoli. Quando Sara mi ha proposto questa cover, ho subito accettato perché conosco lei e abbiamo fatto dei pezzi insieme quindi c'è grossa stima e poi è un brano importante ed è anche per me fondamentale perché in quegli anni lo ascoltavo quindi ho anche dei bei ricordi. È stato subito facile dire sì.

A fine ottobre ha pubblicato l'album "Discordia, armonia e altri stati d'animo", anticipato dai singoli "Ritratti" e "La stessa canzone", a due anni dal precedente "Stupido Amore" (2023) e pochi mesi dopo l'EP "Introspezione", uscito a luglio. Poi un tour in giro per l'Italia, ma Mecna guarda già avanti: "Sì, probabilmente farò dei concerti, non abbiamo annunciato ma ci sarà qualcosa. Stiamo sintonizzati. Siamo sintonizzati.