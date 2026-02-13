ULTIME NOTIZIE 13 FEBBRAIO 2026

Sanremo, Mattarella: musica pop parte patrimonio culturale italiano

Roma, 13 feb. (askanews) - "La musica leggera, la musica pop fa parte del patrimonio culturale italiano". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale Carlo Conti e i cantanti della prossima edizione di Sanremo.

"È una storia importante che ha sempre visto una quantità di ascolti e di coinvolgimento elevatissimi - ha sottolineato il capo dello Stato -. Per quello che so mediamente pare sia così. Vi sono oltre 20 milioni di italiani che seguono il festival sera per sera. È interessante, quindi, non soltanto per la popolarità che riguarda i cantanti, che riguarda l'iniziativa, il festival, il suo complesso, ma perché sottolinea come la musica pop faccia parte del patrimonio culturale italiano".

"L'attività discografica italiana è fiorente, si tratta di un ambito significativo, di rilievo dell'economia del nostro paese e quindi il festival è un appuntamento importante nella vita del nostro paese" ha aggiunto il Capo dello Stato.

POLITICA
19
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi