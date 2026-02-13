ULTIME NOTIZIE 13 FEBBRAIO 2026

Sanremo, Mattarella ai cantanti: in bocca al lupo collettivo e imparziale

Roma, 13 feb. (askanews) - "Il messaggio che viene dato è ogni anno una scoperta straordinaria che tutti facciamo quando il festival va in onda - ha sottolineato il capo dello Stato ricordando quanto adesso conti anche l'immagine - e quindi quello che fate è l'espressione della vostra capacità artistica, del vostro protagonismo di artisti. Spero di non aver creato un intralcio alle prove venendo qui a Roma, ma è stata un'occasione per me interessante, piacevole e importante per potervi fare in un in bocca al lupo collettivo in maniera di assoluta imparzialità, vi assicuro". Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è rivolto ai cantanti in gara al prossimo festival di Sanremo ricevendoli oggi al Quirinale.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi