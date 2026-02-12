Sanremo, Maria Antonietta e Colombre: "Bello arrivare insieme al Festival"

Milano, 12 feb. (askanews) - Ironici e arguti, Maria Antonietta e Colombre debuttano al 76° Festival di Sanremo tra i Big in gara con "La felicità e basta" (Bomba Dischi / Numero Uno), un brano-manifesto che racchiude il senso profondo del loro percorso umano e artistico condiviso. "Essere a Sanremo per noi sicuramente è un'emozione, è sicuramente un'avventura. Dopo tanti anni di percorsi paralleli io con il mio progetto, Giovanni con il suo progetto, ognuno con i propri dischi, i propri tour, arrivare a questa cosa così bella e mitologica insieme è una grande soddisfazione, quindi siamo orgogliosi e contenti. Sono assolutamente d'accordo. Mi piace pensare che non sia tanto il culmine di un percorso, ma una tappa del percorso e la possibilità di fare tanto altro ancora" racconta il duo che si esibirà all'Aristo con "La felicità e basta" è una canzone che ribalta l'idea della felicità come conquista, merito o premio da guadagnare. "E' nata quest'estate nella nostra cucina. Da lì poi ha preso forma piano piano, fin quando alla fine dell'estate avevamo in mano e ci hanno chiesto se volevamo farla sentire a Carlo Conti. L'abbiamo fatta ascoltare e gli è piaciuta. Al centro della canzone c'è la felicità, però come diritto di tutti, non come un premio che arriva alla fine di una gara. Alla fine di un lungo lavoro, di una grande fatica, ma come diritto di tutti appunto perché siamo vivi e quindi ci meritiamo di essere felici" spiegano Maria Antonietta e Colombre.

È un atto di rivendicazione emotiva e civile: la felicità come diritto naturale, come spazio da riprendersi, come gesto semplice e radicale insieme. Un brano che parla di resistenza quotidiana, di fragilità, di dignità personale e collettiva, e della forza di stare in piedi insieme, anche dentro un mondo che spesso sottrae, colpevolizza e schiaccia.