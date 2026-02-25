ULTIME NOTIZIE 25 FEBBRAIO 2026

Sanremo, Lillo: Pucci? Io l'avrei fatto il Festival, ma web è feroce

Sanremo, 25 feb. (askanews) - "Io probabilmente al posto suo l'avrei fatto (Sanremo), però è insindacabile, ognuno è libero, avrà avuto i suoi motivi, di sicuro posso dire che il web a volte è feroce e ti fa barcollare quando senti certe reazioni. Ripeto, lo avrei fatto al posto suo, ma sono io, ognuno è libero di fare ciò che vuole": cosi Lillo, rispondendo a margine della conferenza stampa di Sanremo, a chi gli chiedeva di commentare su Andrea Pucci, il comico che doveva essere come lui co-conduttore ma ha deciso di tirarsi indietro dopo le minacce ricevute.

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi