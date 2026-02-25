Sanremo, Lillo: Pucci? Io l'avrei fatto il Festival, ma web è feroce

Sanremo, 25 feb. (askanews) - "Io probabilmente al posto suo l'avrei fatto (Sanremo), però è insindacabile, ognuno è libero, avrà avuto i suoi motivi, di sicuro posso dire che il web a volte è feroce e ti fa barcollare quando senti certe reazioni. Ripeto, lo avrei fatto al posto suo, ma sono io, ognuno è libero di fare ciò che vuole": cosi Lillo, rispondendo a margine della conferenza stampa di Sanremo, a chi gli chiedeva di commentare su Andrea Pucci, il comico che doveva essere come lui co-conduttore ma ha deciso di tirarsi indietro dopo le minacce ricevute.