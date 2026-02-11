ULTIME NOTIZIE 11 FEBBRAIO 2026

Sanremo, Levante: Ho imparato delle lezioni, spero di fare meglio

Milano, 11 feb. (askanews) - Levante sarà in gara al festival di Sanremo con il brano "Sei tu" di cui ha scritto testo e musica, una canzone sull'immedesimazione, racconta di una persona che, non riuscendo a trovare le parole per esprimere il proprio sentimento, ne osserva gli effetti attraverso le sensazioni del corpo. Del Festival racconta così a Sanremo ho imparato delle lezioni, l'importanza dell'aspetto tecnico e che devi avere in mano il controllo delle tue scelte. Spero in questa mia terza partecipazione di fare meglio delle altre due volte, perchè ho più consapevolezza e maggiore preparazione.

