Sanremo, Leo Gassman: Il festival è gioia, opportunità e ricordi

Milano, 13 feb. (askanews) - Leo Gassmann sarà in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo che si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026 con il nuovo singolo "Naturale". Il singolo è scritto da Leo con Francesco Savini, Mattia Davì e Alessandro Casali.

"Naturale è una canzone che parla di una arrivederci che è una tematica alla quale sono molto legato perché l'arrivederci nasconde sempre un velo di enigmaticità. Non è come l'addio che è un punto definitivo ma è un qualcosa viva in bilico che ti fa vivere in bilico nell'attesa di una risposta. Personalmente è una tematica che mi fa molto emozionare ed è una canzone che è nata da tre ragazzi molto giovani che mentre scrivono questo brano hanno pensato a me, me l'hanno mandato, io l'ho provinato perché mi piaceva moltissimo e poi l'abbiamo riadattato e perfezionato in studio insieme ed è uscito insomma questo brano".

Leo torna a Sanremo per la terza volta, la prima è stato tra i giovani, per lui il Festival è "gioia, opportunità e ricordi perché comunque io sono cresciuto col festival di Sanremo, sono il primo fan di Sanremo. Quando non partecipo me lo guardo sempre dall'inizio alla fine, è un momento anche per riunirsi con gli amici, con la famiglia, per guardare, commentare. Quindi è sicuramente un sogno che si realizza e tornare è qualcosa che mi riempie il cuore di gioia".

Dopo la partecipazione al festival di Sanremo con il singolo "Naturale", Leo Gassmann pubblicherà il suo terzo album in studio intitolato "Vita Vera Paradiso" il 10 aprile via EMI RECORDS ITALY / Universal Music Italia. Il cantautore romano arriverà in una veste completamente nuova: un cambio di sonorità per il nuovo progetto che vira verso la musica folk. "Vita Vera Paradiso" è un disco più maturo, che segna una vera e propria crescita artistica, sia dal punto di vista estetico, che sonoro. Il nuovo disco è ispirato alla musica di Bob Dylan fino a cantautori contemporanei come Mumford & Sons, Noah Kahan e Medium Build.