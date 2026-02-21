Sanremo, LDA e AKA 7EVEN: è la risposta ai tanti sacrifici che abbiamo fatto

Milano, 21 feb. (askanews) - LDA e AKA 7EVEN, tra i protagonisti della nuova scena pop italiana, saranno in gara alla 76esima edizione per la prima volta insieme sul palco dell'Ariston con il brano "Poesie Clandestine".

"Per noi andare a Sanremo è una risposta ai tanti sacrifici che abbiamo fatto nel corso degli anni, un po' di sudore che abbiamo buttato, un po' di alti e bassi, che non sempre sono negativi gli alti e bassi. Secondo me se tutto è retto c'è un problema, se scendi hai modo migliore per risalire, questa cosa potrebbe succedere in realtà a Sanremo. Fare il festival con AKA per me è un piacere, un onore enorme perché oltre alla stima artistica c'è poi il rapporto magnifico di base che ci portiamo avanti ormai da quasi dieci anni. Essere a Sanremo è il coronamento nuovamente di un sogno, tutte le volte, nonostante già l'hai fatto, continua ad essere un sogno. Lui ha 25 anni, io 22 e per tutte e due è la seconda volta che siamo tra i big quindi è tanta roba è un'emozione unica con la consapevolezza che su quel palco ci sono stati veramente le leggende e quindi fa anche una certa soggezione".

Poesie Clandestine, scritto da Luca D'Alessio (LDA), Luca Marzano (AKA 7EVEN), Alessandro Caiazza e Vito Petrozzino, e prodotto da Noya, nasce da un'intesa autentica e quotidiana: un legame umano e artistico costruito nel tempo, fatto di amicizia, convivenza e di una condivisione naturale di musica, pensieri e visioni.

"Poesie Clandestine" di LDA e AKA 7EVEN nasce ad agosto dopo la fine dei tour di entrambi, ci siamo rivisti per rilassarci un po' da lui a Roma, nei 3-4 giorni liberi una sera abbiamo deciso di andare in studio ma per pura perdita di tempo. Abbiamo detto facciamo qualcosa, al massimo lo buttiamo come facciamo con un sacco di pezzi che già abbiamo buttato, casualità buona che quella sera sia nata "Poesie Clandestine". E' nata come tutti i pezzi in modo molto casuale, spontaneo, naturale da due fratelli che vivono in casa insieme. Parla di un amore fuggitivo, ecco perché clandestino. Poi abbiamo citazioni come Napoli sotterranea, è una metafora per dire a questa lei è proprio segreta, nascosta, non si vede, è buia ma allo stesso tempo piena di vita, proprio come Napoli Sotterranea. Ci sono tanti riferimenti a Napoli, è una canzone che puoi dedicare alla città, a una persona".

Questa amicizia di lunga data si trasforma un percorso condiviso, in un progetto artistico comune. Un momento che rappresenta il punto di partenza dei due artisti, un percorso condiviso che li unisce in un unico progetto: esce il 6 marzo l'omonimo album, in digitale e in formato CD e CD autografato.

L'album "Poesie Clandestine", composto da 10 brani, prende forma dalla connessione umana, ancor prima che artistica, tra LDA e AKA 7EVEN, cresciuta nel tempo tra vicinanza, vita condivisa e uno scambio spontaneo e continuo di suoni, idee e prospettive.