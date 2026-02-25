ULTIME NOTIZIE 25 FEBBRAIO 2026

Sanremo, J-Ax: il mio brano? Parodia di una convention repubblicana

Sanremo, 25 feb. (askanews) - "Qualcuno ha scritto che è un cocktail che sulla carta non c'entra nulla, ed è stato coerente con la canzone, e sono contento che sia uscito questo perché in realtà era un po' l'esasperare questi simboli che comunque hanno il tricolore, se ne sono appropriate le persone sbagliate. Io volevo anche dire che dopo 40-60 anni di colonizzazione culturale degli americani, anche le loro cose ormai sono nostre. Io sono partito dal rap, che era esattamente questo, 30 anni fa, qui dicevano, ma che fai quest'americanate? E oggi è totalmente parte della nostra cultura, quindi ho voluto semplicemente fare la parodia di una convention repubblicana". Così J-Ax in confrenza stampa al Festival di Sanremo dopo la prima serata. Il suo brano in gara è "Italia Starter Pack".

