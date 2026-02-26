ULTIME NOTIZIE 26 FEBBRAIO 2026

Sanremo, Irina Shayk: da Mina a Pausini, cresciuta con musica italiana

Sanremo, 26 feb. (askanews) - "Mia mamma era una grande fan di Adriana Celentano e naturalmente di Laura Pausini, Mina... Potrei continuare all'infinito Penso che la musica italiana sia molto emozionante e drammatica. È tutta una questione d'amore, è come se lo sentissi attraverso tutto ciò che dicono i testi. Quindi sono davvero felice di essere qui, di essere inclusa in questo momento storico, perché Sanremo è sicuramente parte del DNA dell'Italia". Lo ha detto la super top model russa Irina Shayk, che sarà in veste di co-conduttrice, al Festival di Sanremo

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi