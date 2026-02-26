ULTIME NOTIZIE 26 FEBBRAIO 2026

Sanremo, Irina: "Niente politica, da russa onorata di essere qui"

Sanremo, 26 feb. (askanews) - "Non faccio nessun commento politico, perché sono qui per celebrare l'amore, la musica e lo stare insieme. Sono qui per portare una grande energia positiva. Succedono così tante cose nel mondo, sono semplicemente felice e grata di essere qui con voi ragazzi e di vedervi sorridere. Nessun commento politico, grazie", lo ha dichiarato in conferenza stampa a Sanremo la modella russa Irina Shayk, che questa sera sarà co-conduttrice con Carlo Conti, rispondendo a una domanda sulla guerra in Ucraina.

"Voglio inviare un messaggio di pace e amore in tutto il mondo. Sono qui per festeggiare l'amore e la musica e sono molto onorata di essere qui come russa, purtroppo non parlo italiano. Quindi sono molto felice e onorata, ripeto, di essere qui coinvolta, solo pace e amore dal mio cuore", ha poi replicato a chi le chiedeva un commento sul tema della pace.

