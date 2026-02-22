Sanremo, inaugurazione-show del Villaggio del Festival 2026 a Villa Ormond

Sanremo, 22 feb. (askanews) - Non un taglio del nastro formale, ma una vera festa. Il Villaggio del Festival 2026 è stato inaugurato a Villa Ormond a Sanremo con uno spettacolo collettivo sulle note della sigla ufficiale di Gianluca Amoruso. Il Villaggio del Festival vuole essere la casa della Gen Z, uno spazio di incontro, di esibizione e di partecipazione.

"Questa non è soltanto un'inaugurazione, è l'inizio di una settimana che vogliamo dedicare alla musica, ai giovani - ha dichiarato il direttore Giuseppe Grande -. ci fa piacere vedere il piazzale gremito. Il Villaggio nasce per creare occasioni, dare spazio ai talenti, costruire entusiasmo e partecipazione: regaleremo musica, gioia e sorrisi".

Durante la cerimonia è stato proiettato un video di saluto e ringraziamento del Ministro per le Riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati:

"Il Villaggio del Festival è uno spazio vivo, aperto e inclusivo. Valorizza musica, cultura, moda e racconta il meglio del nostro patrimonio storico e artistico. Il palco di Villa Ormond è la cornice perfetta per vivere il Festival in modo nuovo, aperto e vicino alle persone".

Ma martedì a sabato, tutti i giorni a partire dalle 14, il piazzale si animerà con artisti, ospiti famosi ed emergenti in momenti di spettacolo aperti al pubblico per vivere il Festival anche fuori dall'Ariston.

"Il Villaggio del Festival è per noi un avvenimento molto importante, ricco di emozioni, entusiasmo e giovani. Siamo contenti che faccia parte delle manifestazioni più importanti legate al Festival" aggiunge Alessandro Sindoni Assessore al Turismo di Sanremo.

Per il terzo anno la Regione Marche è partner dell'evento di Villa Ormond.

"Il Villaggio del Festival dimostra come grandi eventi culturali possano diventare motore di sviluppo e opportunità per i territori. Creare connessioni tra istituzioni, imprese e giovani significa investire nel futuro. Questo progetto unisce energia, creatività e visione, valorizzando non solo Sanremo ma l'intero sistema Paese." conclude

Gino Sabatini vicepresidente di Unioncamere e presidente della Camera di Commercio delle Marche,

Un grande contenitore vivo, colorato e partecipato, che mette al centro le persone e, soprattutto, i giovani con tanta musica.