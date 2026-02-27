Sanremo, iliad celebra il valore della trasparenza tra musica e calcio

Sanremo, 27 feb. (askanews) - Una festa di musica, divertimento e sport. iliad è di nuovo presente a Sanremo in occasione del Festival della canzone italiana, all'interno del Kiss Kiss Play Village, confermando la partecipazione a uno degli eventi mediatici più seguiti in Italia.

Giorgio Carafa Coehn Chief Brand&Revenue Officer Iliad racconta: "Iliad torna per la seconda volta a Sanremo con Iliad Club. L'iliadclub è da un lato un'offerta di Iliad che va a unire la nostra proposizione Fibra alla proposizione Mobile, andando a dare più vantaggio ai nostri utenti. E al tempo stesso è anche un luogo qui a Sanremo dove abbiamo ospitato tanti amici e utenti per ingaggiarli e raccontare a loro il valore principale di Iliad che è il valore della trasparenza, raccontandolo in modo giocoso con un'ingaggio, con distribuzione di gadget e andando a produrre dei contenuti sia con loro che con una serie di ospiti, artisti, influencer".

Un progetto integrato che unisce presenza on field tra installazione immersiva e media hub per la creazione di contenuti a produzione editoriale e attivazioni digitali. Ma non c'è solo musica.

Giorgio Carafa Coehn Chief Brand&Revenue Officer Iliad: "iliad è Innovation&Technology Partner di Lega Serie A per il secondo anno e non potevamo non portare anche a Sanremo una ondata di sport. Abbiamo avuto un momento con Christian Vieri e Ciro Ferrara insieme a Leo Gassman in cui abbiamo giocato un po' con loro, raccontato quello che era la nostra partnership. Una partnership basata sui valori della trasparenza e della semplicità e raccontando un po' quello che per questi grandi personaggi è lo sport, il valore dello sport e come sport e musica potrebbero sembrare i mondi lontani ma in realtà hanno tanto in comune".

I tre sono stati intervistati all'iliadclub da Fernando Siani, volto di Cronache di spogliatoio. Un'iniziativa che si inserisce nella più ampia collaborazione tra iliad e Lega Calcio Serie A. Una sinergia virtuosa nata dall'obiettivo comune di avvicinare tecnologia, innovazione e trasparenza nel mondo del calcio.