Sanremo, i cantanti al Quirinale intonano "Azzurro" per Mattarella

Roma, 13 feb. (askanews) - I cantanti di Sanremo ospiti di Sergio Mattarella al Quirinale hanno intonato la prima strofa di "Azzurro" di Paolo Conte (e portato al successo da Celentano) per il Presidente della Repubblica che ha ringraziato e commentato ironicamente: "Grazie. Ricordavo le parole, ma non mi sono associato perché dall'asilo mi hanno insegnato a cantare senza emettere suoni, per non turbare il coro degli altri. Quindi vi ringrazio molto. Tanti auguri e grazie di questo ricordo magnifico, perché ricordo quella canzone e il grande successo che ha avuto".

"Grazie di averci ospitato nella casa degli italiani, come lei l'ha definita", ha concluso Carlo Conti.