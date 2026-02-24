Sanremo, Georgia Mos: ancora difficile per le donne affermarsi come DJ

Sanremo, 24 feb. (askanews) - Georgia Mos, una delle poche donne dj e producer di fama internazionale con migliaia di followers, nonché uno dei volti di spicco della scena dance ed house mondiale inserita anche nella classifica tra le migliori dj al mondo - il suo ultimo singolo è "Pump the jam", una rivisitazione in chiave Afro House del celebre brano "Pump Up the Jam" - è stata ospite del Villaggio del Festival a Sanremo e ai microfoni di askanews ha spiegato che fare il Dj è ancora difficile per le donne.

"Diciamo che il mondo del DJ è ancora abbastanza prettamente maschile. Negli ultimi anni sta un po' cambiando la situazione ci stiamo battendo, stiamo lottando pesantemente insomma per far capire che è un lavoro assolutamente alla pari. Però c'è ancora un po' di pregiudizio che va combattuto quindi stiamo cercando di dare il massimo anche per dare la possibilità alle future generazioni alle future donne che verranno dopo di noi di far sì che sia una cosa totalmente normale è un lavoro normale. Ci vuole però tanta passione per il proprio mestiere perché è quella che poi ti fa andare avanti, fa andare oltre i sacrifici, appunto i pregiudizi e tutto ciò che concerne appunto all'esterno e tanta forza di volontà, pazienza, determinazione, non ascoltare insomma i giudizi quelli negativi, ascoltare sempre i consigli ma agire sempre con la propria testa e quindi andare avanti tanta forza di volontà".

Conosciuta come una delle migliori dj e producer tra le donne più acclamate della scena contemporanea, Georgia Mos ha raggiunto in parecchi anni di gavetta una popolarità sempre maggiore che l'ha portata nel corso degli anni a collaborazioni di prestigioso internazionale. Il suo brano "If you had my love", re-work della celebre hit di J.Lo, ha raggiunto in poco tempo oltre 4 milioni di ascolti su Spotify, sino alla collaborazione discografica con l'artista svizzera Pull N Way nel brano "Will you follow me?", sono solo alcune delle chicche a cura di Georgia Mos. Tra i suoi grandi successi anche "Call 911" feat Ella Loponte e "Amami a tempo" disco cantato e co-prodotto da Georgia per Universal Music, Ego Music "Y U?" feat Nino Lucarelli, e la sua imperdibile versione remix de "La primavera" di Jovanotti che ha riscosso un grandissimo successo di pubblico. Non da ultimi i suoi brani "Naked" e "Confetti".

È stata una delle prime donne dj a suonare allo stadio. Ed è giudice del talent "Lady j" il primo talent pensato per supportare le donne dj di domani. Tanta forza di volontà insomma.