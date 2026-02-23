Sanremo Fuori Palco - La vigilia

Sanremo, 23 feb. (askanews) - A Sanremo è tutto pronto per la 76esima edizione del Festival.

Feste organizzate dalle radio, foto, autografi per gli artisti, impegnati anche con le prove sul palco prima di sfilare sul tradizionale green carpet che precede la prima serata.

Il direttore artistico Carlo Conti, al suo ultimo festival, come ha ribadito, in conferenza stampa ha detto che sarà "una grande festa" e soprattutto che questa edizione è dedicata a Pippo Baudo. "Sapete, lo avevo già detto lo scorso anno, il mio è un festival 'Baudiano', e tocca proprio a me il primo festival senza Pippo Baudo, era doveroso quindi dedicarlo a Pippo".

Con lui ogni sera sul palco anche Laura Pausini che ha raccontato come proprio Baudo, dopo la proposta di Conti di co-condurre questa edizione, l'abbia incoraggiata subito ad accettare quasi un anno fa. "Lui mi disse: ma stai ancora aspettando? Guarda Laura che sei pronta, te lo dico da un po', vai tranquilla, fallo. Io sono qui proprio in mezzo a loro due (indicando una cover con Baudo e Conti)"!.

Intanto al Villaggio Sanremo, a Villa Ormond, le nuove proposte hanno raccontato le loro emozioni, Angelica Bove, il trio Blind, El Ma and Soniko, Filippucci e Mazzariello vivono questo momento come l'occasione della vita, consapevoli di essere sul palco più importante ma anche con la leggerezza e la freschezza dei vent'anni.