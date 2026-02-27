Sanremo Fuori Palco - 27 febbraio

Sanremo, 27 feb. (askanews) - Al festival di Sanremo è una delle giornate più attese, quella dei duetti, in cui si esibiscono tutti i 30 artisti in gara. Carlo Conti ha anche annunciato sorprese sul palco e in conferenza stampa si è detto soddisfato dei buoni dati di share nella fascia 18-35 anni e ha rivendicato le scelte artistiche.

"Molte novità per quanto riguarda i cantanti in gara e abbiamo controbilanciato con i grandi ospiti internazionali come Laura, Eros, Alicia Keys, Tiziano Ferro e Andrea Bocelli".

È anche la serata del ritorno all'Ariston di Bianca Balti, modella che lo scorso anno aveva raccontato con forza la battaglia contro il cancro sullo stesso palco. Commossa, ha detto: "Ho stretto amicizie con donne che sono venute a mancare nell'ultimo anno, la recidiva per noi che siamo state malate di tumore è sempre all'angolo ad aspettarci, con questo spirito salgo sul palco, anche solo per me stessa, ricordando chi è venuto a mancare e onorando chi come me tutti i giorni cerca di andare avanti, vivendo alla giornata senza venire sormontato dalla paura".

Intanto, al Villaggio del Festival, tra i big in gara, Francesco Renga ha parlato del suo brano "Il meglio di me" che racconta un momento importante della sua vita:

"Mi sono accorto che spesso i nostri mostri, i nostri fantasmi, le nostre parti più critiche e complicate se vengono ignorate si dimenticano e diventano un problema quando proietti queste cose sull'altro. Quindi molto semplicemente la canzone dice il peggio di me lascialo in macchina e quindi cerca di portare all'altro il meglio di te. Quindi prima devi risolverti, dopodiché riesci ad avere un rapporto umano".