ULTIME NOTIZIE 27 FEBBRAIO 2026

Sanremo Fuori Palco - 27 febbraio

Sanremo, 27 feb. (askanews) - Al festival di Sanremo è una delle giornate più attese, quella dei duetti, in cui si esibiscono tutti i 30 artisti in gara. Carlo Conti ha anche annunciato sorprese sul palco e in conferenza stampa si è detto soddisfato dei buoni dati di share nella fascia 18-35 anni e ha rivendicato le scelte artistiche.

"Molte novità per quanto riguarda i cantanti in gara e abbiamo controbilanciato con i grandi ospiti internazionali come Laura, Eros, Alicia Keys, Tiziano Ferro e Andrea Bocelli".

È anche la serata del ritorno all'Ariston di Bianca Balti, modella che lo scorso anno aveva raccontato con forza la battaglia contro il cancro sullo stesso palco. Commossa, ha detto: "Ho stretto amicizie con donne che sono venute a mancare nell'ultimo anno, la recidiva per noi che siamo state malate di tumore è sempre all'angolo ad aspettarci, con questo spirito salgo sul palco, anche solo per me stessa, ricordando chi è venuto a mancare e onorando chi come me tutti i giorni cerca di andare avanti, vivendo alla giornata senza venire sormontato dalla paura".

Intanto, al Villaggio del Festival, tra i big in gara, Francesco Renga ha parlato del suo brano "Il meglio di me" che racconta un momento importante della sua vita:

"Mi sono accorto che spesso i nostri mostri, i nostri fantasmi, le nostre parti più critiche e complicate se vengono ignorate si dimenticano e diventano un problema quando proietti queste cose sull'altro. Quindi molto semplicemente la canzone dice il peggio di me lascialo in macchina e quindi cerca di portare all'altro il meglio di te. Quindi prima devi risolverti, dopodiché riesci ad avere un rapporto umano".

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi