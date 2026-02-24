Sanremo Fuori Palco - 24 febbraio

Roma, 24 feb. (askanews) - Grande attesa all'Ariston per la prima serata del Festival di Sanremo 2026. Folla già dalla mattinata fuori dal teatro con la speranza di vedere arrivare artisti, conduttori e ospiti. "Sono qui per mio figlio, vuole Chiello, Nayt, io spero di vedere Raf".

Carlo Conti sarà affiancato sul palco da Laura Pausini e in questa prima serata dall'attore e modello turco Can Yaman, il nuovo Sandokan della tv che incontrerà il suo predecessore: "Dopo 50 anni ci sarà il confronto tra i due Sandokan, perché ci sarà anche Kabir Bedi", ha svelato. Tra i big in gara, Tommaso Paradiso ha parlato della sua emozione per il debutto all'Ariston. "Emozioni contrastanti, c'è l'agitazione ma poi quando canti stai bene, dobbiamo sperare nel meglio". Al Villaggio del Festival a Villa Ormond, intanto, Enrico Nigiotti ha raccontato: "Sono una persona super-empatica e con le emozioni sono sempre molto altalenante, a volte sei super carico a volte c'è un po' di ansia quindi è solo una questione un po' mentale di un certo punto staccare un attimo e dire 'ah devo comunque andare a cantare'".

Mentre LDA e Aka 7even hanno detto: "Sul palco portiamo la nostra amicizia, la nostra fratellanza, la realtà l'uno per l'altro. e poi cerchiamo di portare a casa una buona esibizione".