ULTIME NOTIZIE 26 FEBBRAIO 2026

Sanremo, flash mob Sal da Vinci con novelli sposi: "Per me sempre sì"

Sanremo, 26 feb. (askanews) - Bagno di folla (e sole) per il cantautore Sal Da Vinci, protagonista di un flash mob con alcuni novelli sposi - che si sono giurati amore eterno - davanti alla Cattedrale di San Siro a Sanremo. L'artista vestito di bianco ha cantato per i presenti "Per me sempre sì", il suo brano, definito un inno al matrimonio, in gara al 76esimo Festival di Sanremo. Poi ha chiesto a una coppia di convolare a nozze e la risposta di lui è stata "amore ti prometto amore", lei: "Per me sempre sì".

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi