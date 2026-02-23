Sanremo, Fiorello in video in sala stampa: vi auguro tante polemiche

Sanremo, 23 feb. (askanews) - Irruzione di Fiorello durante la prima conferenza stampa del Festival di Sanremo 2026.

Lo showman in una videochiamata in diretta con la sala stampa ha chiesto di parlare con il direttore artistico Carlo Conti e ha salutato i giornalisti: "Mi mancate", ha affermato, per poi aggiungere: "Vi auguro tante polemiche".

"Carlo, per caso lunedì hai impegni? Sarai il co-conduttore della Pennicanza, qui a Via Asiago - ha proseguito - chi la fa l'aspetti". "Sono 10 giorni che chiami la gente a loro insaputa per chiedere di fare la co-conduzione", riferendosi all'ultimo annuncio di Conti sul Tg1 che ha chiesto - in diretta e a sorpresa - a Giorgia Cardinaletti di co-condurre l'ultima serata del Festival, sabato sera".