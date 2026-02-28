ULTIME NOTIZIE 28 FEBBRAIO 2026

Sanremo, Fedez: errori in passato ma ora rimetto al centro la musica

Sanremo, 28 feb. (askanews) - "Una cosa che mi ha insegnato soprattutto lo scorso Sanremo e mi ha fatto piacere è come la musica riesce molto spesso a

spegnere il rumore di fondo. Sono rimasto molto contento di come, sia l'anno scorso che quest'anno, siamo riusciti ad andare un po' oltre le mie responsabilità e le mie azioni al di fuori della musica. Io sto cercando, piano piano, di rimettere al centro la musica e mi focalizzo su questo, consapevole degli errori commessi nel passato. Non posso cambiare il passato ma posso solo concentrarmi sul presente, su quello che sarà". Così Fedez, in conferenza stampa al Festival di Sanremo, dove si presenta insieme a Marco Masini con ul brano "Male necessario".

