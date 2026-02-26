ULTIME NOTIZIE 26 FEBBRAIO 2026

Sanremo, Ermal Meta: "bestemmia è cancellare Gaza e la Palestina"

Sanremo, 26 feb. (askanews) - "Oggi gli adulti fanno molti più rumore dei bambini, lo trovo preoccupante. È un silenzio che a volte ci autoinfliggiamo. Non si possono usare certe parole, non si può dire Gaza, Palestina, come se fosse una bestemmia ma la bestemmia è tutt'altro, è il fatto che vengano cancellate. Questa è la bestemmia". Così Ermal Meta parlando in conferenza stampa del suo brano "Stella stellina" in gara a Sanremo, che parla di un bambina morta per la guerra a Gaza. "I bambini dovrebbero fare rumore, non silenzio" aveva già detto al termine della sua esibizione nella seconda serata.

SPETTACOLO
