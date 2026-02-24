Sanremo, Enrico Nigiotti: Sono un diesel, le mie canzoni arrivano dopo

Sanremo, 24 feb. (askanews) - Enrico Nigiotti ritorna al Festival di Sanremo per presentare "Ogni volta che non so volare", un brano carico di significato personale e artistico. Veterano del Festival, è uno dei cantanti in gara più autentici e sinceri. "Io credo che quel palco non è mai il tuo, anche se lo fai più di una volta. Però credo che la canzone che porti fa un po' da corazza, perché quando inizia Sanremo cambia un po'. Sono una persona super empatica e con le emozioni sono sempre molto altarenante, a volte sei super carico a volte c'è un po' di ansia quindi è solo una questione un po' mentale di un certo punto staccare un attimo e dire ah devo comunque andare a cantare".

Non ama le polemiche, preferisce che sia la musica a parlare.

"Se fai Sanremo non c'è tanta differenza con i talent, Sanremo ha una storia enorme, però c'è giustamente dietro tutto questo meccanismo di polemiche, di voti, di chiacchiere, però è giusto che sia anche così. Alla fine tutto quello che finisce domenica poi resta la musica. Domenica in poi le canzoni hanno dei piedi loro e cominciano a camminare da soli".

Non si aspetta nulla di speciale dalla classifica ma tiene a presentarsi con il suo progetto: "Ti giuro che non ci penso. Con Nonno Hollywood, ad esempio, non fu capita la canzone a Sanremo e adesso invece tanti se la ricordano. Per cui io credo che le mie canzoni arrivino sempre un pochino dopo, un po' cioè partendo come il diesel, anche io sono un po' diesel, per cui non mi preoccupo né della classifica né del momento perché quello che sto facendo io è costruire una carriera che va oltre ad oggi, io sono più interessato di quello che accadrà domani però l'intento mio è far bene".

La canzone segna l'inizio di una nuova fase del suo percorso musicale e anticipa il suo prossimo progetto discografico con Columbia Records / Sony Music Italy.

La musica di "Ogni volta che non so volare", disponibile in pre-save al link http://columbia.lnk.to/Ognivoltachenonsovolare, è stata composta da Enrico Nigiotti e Fabiano Pagnozzi, mentre il testo è scritto da Nigiotti in collaborazione con Pacifico. La produzione del brano è a cura di Enrico Brun.

La storia di Nigiotti con il Festival inizia nel 2015, quando partecipa tra le Nuove Proposte con Qualcosa da decidere. Nel 2019 torna tra i Big con Nonno Hollywood, brano certificato disco d'oro e vincitore del prestigioso Premio Lunezia per il valore musico-letterario del testo. Nel 2020 partecipa con Baciami adesso, anch'esso certificato disco d'oro e contenuto nel suo quarto album in studio, Nigio.

Ha preso il via venerdì scorso "Maledetti Innamorati", il nuovo tour nei teatri completamente sold out prodotto da A1 Concerti. Uno spettacolo intimo ed emozionante, pensato per accompagnare il pubblico in un viaggio attraverso le tappe più importanti della carriera di Nigiotti, valorizzato dall'atmosfera unica dei teatri italiani.

Cantautore carismatico, penna sensibile e voce tra le più autentiche del panorama musicale italiano, Nigiotti ha costruito un percorso costellato di importanti collaborazioni, tra cui Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Gianna Nannini e Olly. Sul palco Enrico esprime una presenza naturale e carismatica, mai costruita, capace di far arrivare la sua verità con immediatezza e senza artifici creando un contatto immediato con il pubblico.