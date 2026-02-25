ULTIME NOTIZIE 25 FEBBRAIO 2026

Sanremo, Eddie Brock in campo col suo team per una sfida a calcetto

Sanremo, 25 feb. (askanews) - Dal palco al rettangolo di gioco, Eddie Brock dopo aver calcato per la prima volta lo scenario dell'Ariston ha deciso di scendere in campo letteralmente- per tornare a giocare a pallone come quando ha scoperto di essere tra i Big del Festival. Dalle 10.30 alle 12.30 ha organizzato una partita di calcetto insieme a giornalisti e influencer dando vita a una sfida tra Team Eddie Brock e Team Corax presso l'ASD Junior Soccer Football Club, con telecronaca d'eccezione affidata a Riccardo Mancini (dazn).

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi