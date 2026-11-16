Milano, 16 nov. (askanews) - Milano-Sanremo, non ciclismo ma musica. Alla Milano Music Week ospite di Linus c'è Stefano De Martino che racconta il suo Festival: "Il prossimo Festival della canzone italiana si chiamerà 'Sanremo 77' ha detto il conduttore e direttore artistico della manifestazione alla Fabbrica del Vapore. Io ho trattato questo Festival come un'opera, come può essere un film, come può essere un libro. Veniamo da anni in cui i Sanremo si sono sempre intitolati Sanremo 2025, 2026 e così via. Io ho voluto mettere un po' l'accento sull'edizione". Il numero 77 è diventato così il filo conduttore della sua manifestazione, anche per il richiamo al 1977, anno che vide l'affermazione di due movimenti musicali apparentemente opposti: il punk e la disco music. De Martino ha ricordato i Sex Pistols e i Bee Gees, due espressioni musicali diverse ma accomunate, nella sua lettura, da un'idea di libertà.